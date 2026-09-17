Графики отключения света в Кропивницком 18 и 19 сентября обнародовали энергетики — без электроснабжения на несколько часов останутся десятки улиц и переулков.

Графики отключения света в Кировоградской области продолжают действовать и в ближайшие дни. В четверг и пятницу, 18 и 19 сентября, часть потребителей Кропивницкого останется без электроснабжения из-за планового технического обслуживания электросетей.

Речь идет не об аварийных отключениях, а о запланированных ремонтных работах: они позволяют энергетикам поддерживать надежность линий и предотвращать более крупные сбои в будущем.

О точных графиках и перечне адресов сообщает Кировоградоблэнерго. Согласно обнародованным данным, обесточивание будет длиться в разные промежутки дня — с утра до вечера.

Какие улицы обесточат 18 сентября

Наибольший объем работ запланирован на четверг. С 08:00 до 17:00 без света останутся более полусотни улиц и переулков, в частности: ул. Гурбенская, пер. Луневский, пер. Санаторный 3-й, пер. Профилакторный, ул. Поповича, ул. Елены Бурьяновой, ул. Грузовой Двор, ул. Руслана Слободянюка, ул. Садовая, ул. Бобринецкий шлях, ул. Днепровская, ул. Симферопольская, пер. Днепровский, ул. Юрия Шевелева, ул. Петра Лахмана, ул. Ствольная, ул. Буроугольная, пер. Санаторный, ул. Миколы Михновского, ул. Литовская, пер. Отбойный, ул. Береговая, ул. Водопроводная, пер. Анатолия Авдиевского, пер. Водозаборный, ул. Антонова, ул. Максима Зализняка, туп. Береговой, пер. Раздельный 1-й, пер. Пилипа Орлика, ул. Затишная, ул. Василия Симоненко, пер. Василия Симоненко, ул. Железнодорожная 2-я, ул. Светловодская, пер. Максима Зализняка, пер. Лелековский 2-й, ул. Авдиевского Анатолия, ул. Волынская, ул. Левка Лукьяненко, ул. Короля Данила, ул. Николаевская, ул. Светланы Барабаш, ул. Дорогого Семена, пер. Литовский, пер. Горный, ул. Железнодорожная 1-я, пер. Гурбинский, пер. Санаторный 1-й, пер. Санаторный 2-й, ул. Вокзальная.

Отдельно с 08:00 до 16:00 отключат ул. Героев-спасателей. С 09:00 до 13:00 без электроэнергии останутся ул. Скульптора Архипенко, ул. Энтузиастов, ул. Миколы Кулиша и ул. Лавандовая. В обеденное время, с 12:00 до 17:00, — ул. Первая Выставочная, ул. Строителей, ул. Казацкая, пер. Куренной и пер. Свободный.

Графики отключений на 19 сентября

В пятницу с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет по таким адресам: ул. Гурбенская, пер. Луневский, пер. Санаторный 3-й, пер. Профилакторный, ул. Поповича, ул. Елены Бурьяновой, ул. Грузовой Двор, ул. Руслана Слободянюка, ул. Садовая, ул. Бобринецкий шлях, пер. Санаторный, ул. Миколы Михновского, ул. Береговая, ул. Водопроводная, пер. Анатолия Авдиевского, пер. Водозаборный, ул. Антонова, ул. Максима Зализняка, туп. Береговой, пер. Раздельный 1-й, пер. Пилипа Орлика, ул. Затишная, ул. Василия Симоненко, пер. Василия Симоненко, ул. Железнодорожная 2-я, ул. Светловодская, пер. Максима Зализняка, пер. Лелековский 2-й, ул. Авдиевского Анатолия, ул. Волынская, ул. Левка Лукьяненко, ул. Короля Данила, ул. Николаевская, ул. Светланы Барабаш, ул. Дорогого Семена, пер. Гурбинский, пер. Санаторный 1-й, пер. Санаторный 2-й, ул. Вокзальная.

Энергетики подчеркивают: после завершения работ электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет может появиться несколько позже указанного времени. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее зарядить телефоны и павербанки.

Ранее Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Кропивницком с 15 по 17 сентября.