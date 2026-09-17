Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 18 по 24 сентября показывает стабильно теплую погоду с возможными осадками в середине недели: максимум днем +24°, минимум +20°.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Харьковской области также предупреждал о дождях, и новая прогнозная карта показывает, что влажный тренд продолжится: Харьковскую область накроют дожди в середине недели, а максимальная температура воздуха днем поднимется до +24°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 18 по 24 сентября дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +20° до +24°, а ночная – от +10° до +16°.

В пятницу, 18 сентября, небо будет облачным с прояснениями, воздух днем прогреется до +22°, а ночью охладится до +10°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 19 сентября, синоптики ожидают малооблачную погоду: днем столбики термометров покажут +22°, ночью – +11°, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, температура достигнет недельного максимума: днем +24° при малооблачном небе, ночью воздух охладится до +11°. Осадков не будет.

В понедельник, 21 сентября, сохранится теплая погода с облаками и прояснениями: днем +24°, ночью +12°. Дождя не прогнозируют.

Во вторник, 22 сентября, погода начнет меняться: на фоне малооблачного неба синоптики прогнозируют возможные осадки, днем воздух прогреется до +21°, а ночью не опустится ниже +16°.

В среду, 23 сентября, температура опустится до недельного минимума – днем лишь +20°, ночью +15°. Синоптики предупреждают о возможных осадках и в этот день.

В четверг, 24 сентября, дожди отступят: небо станет малооблачным, днем воздух прогреется до +21°, ночью – до +12°, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с максимумом +24°, а самым прохладным – среда, 23 сентября, когда днем будет лишь +20°. Перепад температур за неделю составляет 4°, а осадки синоптики прогнозируют во вторник и среду, 22–23 сентября.

В дни с возможными осадками – во вторник и среду – харьковчанам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкой поверхности. В остальные дни недели погода останется благоприятной для прогулок и повседневных дел.

Ранее Politeka сообщала, что синоптики предупредили о резком изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 16 по 22 сентября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили о стремительном изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 15 по 21 сентября.

Как сообщала Politeka, прогноз погоды на неделю с 14 по 20 сентября в Харьковской области предупреждал о скачке температуры.