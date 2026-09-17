Графики отключения света в Чернигове 18 и 19 сентября предусматривают обесточивание ряда улиц в дневные часы — энергетики будут проводить плановые ремонтные и профилактические работы.

Графики отключения света в Черниговской области на эту неделю расширились еще на двое суток — 18 и 19 сентября часть улиц города снова обесточат в светлое время суток.

Графики отключения света в Чернигове 18 и 19 сентября обнародовали энергетики: в городе запланированы работы в промежутке с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

В Черниговоблэнерго отмечают, что все отключения плановые и связаны с ремонтными или профилактическими работами энергетиков, поэтому неожиданных аварийных отключений не ожидается.

Какие улицы обесточат 18 сентября

В четверг, 18 сентября, с 09:00 до 17:00 без света останутся жители таких улиц: 1-й танковой бригады, 1-й и 2-й Глуховский, Алексеева, Березова, Белоусская, Борщова, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Героев Чернобыля, Глуховская, Городнянская, Элеваторная, Заберовский, Заньковецкий, Ивана Выгова, Ивана Максима, Корюковская, Кукушача, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Линского, Михаила Грушевского, Молчанова, Мстиславская, Рух, Новая, Одесская, Олега Михнофа, Памятная, Пантелеймоновская, Партизанская, Победа, Первомайская, Подлесная, Подусовская, Приветная, Романа Безского, Сагайдак и Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская и Седневский, Сергина и Сергиний, Спортивная, Стародубского полка, Стара, Степана Бандеры, Стальная и Сенная, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Фабричная, Харковская, Юрия Мезенце.

19 сентября перечень сокращается

В пятницу, 19 сентября, с 09:00 до 17:00 отключения коснутся меньшей части перечня: 1-й и 2-й Глуховский, Алексеева, Героин Чернобыля, Глуховская, Городня, Корюковская, Молчанова, Мстиславская, Партизанская, Приятная, Сагайдак и Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская и Седневский, Юрия Мезенцева.

Ранее Politeka сообщала, 8 часов без света в сутки: опубликована графика отключения в Чернигове с 15 по 17 сентября.