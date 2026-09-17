В Днепре работает центр поддержки переселенцев из Славянской громады: здесь можно получить гуманитарную, правовую и психологическую помощь.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области — не единственная форма поддержки переселенцев. В Днепре работает центр поддержки ВПЛ «МиРазом», в котором Славянская городская территориальная громада совместно с Краматорской районной государственной администрацией оказывает комплексную помощь людям, выехавшим из Донецкой области.

О работе центра сообщили в Славянской городской военной администрации, передает «Східний Варіант». Центр расположен в Днепре по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 42. Сюда могут обращаться переселенцы из Славянской громады, а также из других громад Краматорского района.

В центре оказывают несколько видов поддержки. Прежде всего это гуманитарная помощь — продукты, средства гигиены, одежда и другие необходимые вещи. Отдельно работают специалисты, которые бесплатно консультируют по юридическим вопросам: восстановление документов, оформление социальных выплат и компенсаций за поврежденное имущество.

Кроме того, на базе центра можно получить консультации представителей государственных учреждений, в частности Пенсионного фонда. Предусмотрена и психологическая поддержка — индивидуальные беседы и групповые занятия. Для детей и взрослых проводят образовательные и культурные мероприятия, а также есть доступ к интернету и оборудованному коворкингу.

Как получить помощь

Воспользоваться поддержкой можно, обратившись непосредственно в центр по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 42, в Днепре. Принимают здесь переселенцев из Славянской громады и других громад Краматорского района Донецкой области. График работы и наличие конкретной помощи уточняют непосредственно в центре.

Поддержку переселенцам со Славянщины оказывают не только в Днепре. Представитель Славянской городской территориальной громады также работает на базе гуманитарного хаба в Хмельницком. Сейчас громада работает над созданием дополнительного очага поддержки в Полтаве и консультационной площадки в Белой Церкви Киевской области.

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