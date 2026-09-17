Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляются автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Размер возрастной надбавки зависит от возраста человека и составляет от 300 до 570 гривен в месяц.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области — тема, которую активно обсуждают жители региона. Не менее важным для многих остается вопрос пенсионных выплат. В Пенсионном фонде Украины напомнили, что доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляются автоматически — без заявлений и обращений.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на «возрастную» надбавку и ее размер зависят именно от возраста человека. Для лиц, которым исполнилось 70–74 года, доплата составляет 300 гривен в месяц. После 75 лет и до 79 лет размер вырастает до 456 гривен, а тем, кто перешагнул отметку в 80 лет, начисляют уже 570 гривен.

При этом действует важное условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривни. Если выплата человека больше этой суммы, возрастная надбавка не назначается.

Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если пенсионер родился 1 числа, он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения приходится на другую дату — доплату считают пропорционально количеству дней после наступления возраста.

Отдельно в Фонде объяснили переход на следующий возрастной уровень. Например, в 75 лет человеку доначислят лишь 156 гривен, поскольку с 70 лет он уже получает надбавку 300 гривен. То есть речь идет о доначислении до следующего размера, а не об отдельной новой сумме.

Как проверить свою надбавку

Поскольку доплата начисляется автоматически, пенсионерам не нужно собирать справки или посещать сервисные центры. В ПФУ советуют пользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда и мобильным приложением «Пенсійний фонд» — там можно дистанционно проверить размер пенсии и начисленной надбавки.

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