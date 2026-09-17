Графики отключения света в Полтавской области 18 и 19 сентября опубликованы — плановые обесточивания 18 сентября продлятся с 08:00 до 20:00.

Графики отключения света в Полтавской области на 18 и 19 сентября опубликовали энергетики — плановые обесточивания затронут ряд населенных пунктов Кременчугского района, где света не будет на протяжении 12 часов подряд.

18 сентября электроэнергию будут отключать с 08:00 до 20:00. Под обесточивание попадут жители сел Федоренки, Сабаки, Гуньки, Децидовка, Запселье, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовиты, Пятихатки, Радочины, Рокитне, Степовка, Варакуты, Ковали, Щербухи, Яремовка и Потоки.

График публикуется на официальных страницах Омельницкой общины в Facebook — именно там жители могут проверить актуальную информацию об отключениях в своем населенном пункте.

В каждом из перечисленных сел без света останутся десятки домов на главных улицах и переулках. Среди адресов, которых коснутся отключения, в частности улицы Гетьмана Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Весняная, Героев полка «Азов», Железнодорожная и Автозаводская.

Энергетики напоминают, что плановые ремонтные работы могут затянуться, а время восстановления электроснабжения ориентировочно. При неблагоприятных погодных условиях или аварийных ситуациях график может быть скорректирован.

Что делать жителям во время отключения

Жителям советуют заранее зарядить телефоны, повербанки и фонарики, запастись водой и необходимыми лекарствами. Для домохозяйств, зависящих от электроприборов, таких как холодильники и отопительные котлы, стоит подготовиться к длительному перерыву в подаче тока.

Детальный перечень всех улиц и домов по каждому населенному пункту доступен на официальной странице Омельницкой общины в Facebook — там публикуют обновленные данные об очередях и продолжительности отключений.

Ранее Politeka сообщала, опубликованы графики отключения света в Полтавской области на неделю с 14 по 20 сентября.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве: в водоканале сообщили, какие адреса остались без водоснабжения.