Мобилизация людей с инвалидностью с 1 сентября в Украине не проводится: закон освобождает эту категорию мужчин от призыва, однако защищает не сама инвалидность, а вовремя оформленная отсрочка.

Мобилизация в Украине продолжается в условиях военного положения, которое Верховная Рада продлила по меньшей мере до 31 октября 2026 года. Людей с инвалидностью принудительно в армию не забирают, однако сам статус инвалидности еще не означает автоматической защиты от призыва.

Согласно пункту 2 статьи 23 Закона "О мобилизации", мобилизация лиц с инвалидностью в Украине не проводится. В законе нет уточнения относительно конкретной группы, поэтому призыву не подлежат мужчины с инвалидностью 1, 2 и 3 группы — независимо от тяжести заболевания. Статус подтверждает справка № 157-1/о, которую выдает медико-экспертная комиссия.

Ключевой нюанс: от призыва защищает не инвалидность сама по себе, а отсрочка, которую нужно оформить самостоятельно. Если этого не сделать, в военной базе данных лицо будут считать военнообязанным, и ТЦК смогут законно его мобилизовать. Об этом объясняет УНИАН.

Оформление отсрочки сейчас происходит не через ТЦК. Если документы есть только в бумажном виде, обращаться нужно в ЦНАП, а если данные уже в электронных реестрах — отсрочку можно оформить в приложении "Резерв+".

Человеку с инвалидностью может прийти повестка — и это не нарушение закона. ТЦК таким образом уточняют данные о военнообязанных в своем районе. Игнорировать повестку не стоит, иначе грозит штраф за неявку.

Если мужчина имеет инвалидность, оформил отсрочку и может подтвердить ее документом, принудительно мобилизовать его невозможно. Он может лишь добровольно подписать контракт и пойти служить в Вооруженные силы Украины.

Мобилизовать человека с инвалидностью могут лишь в трех случаях: если он не явился на переосвидетельствование, хотя должен был это сделать; если во время переосвидетельствования ему отменили инвалидность и признали здоровым; если срок действия старой отсрочки закончился, а новую не оформили.

Как оформить отсрочку

Чтобы получить законное освобождение от призыва, оформите отсрочку и следите за сроком ее действия. Если статус не продлился автоматически, заявление подают повторно — через ЦНАП или "Резерв+". Также советуют иметь при себе распечатанный военно-учетный документ из "Резерв+", чтобы предъявить его по требованию сотрудников ТЦК.

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