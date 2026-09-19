Подорожание проезда с 22 сентября в Днепропетровской области коснется пассажиров пригородных электричек — «Укрзализныця» внедряет новую шестизонную тарифную систему вместо расчета за километры.

Подорожание проезда в Днепропетровской области с 22 сентября распространится и на пригородные электропоезда: «Укрзализныця» вводит новую шестизонную тарифную систему вместо покилометрового расчета.

Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу УЗ, теперь стоимость билета будет зависеть не от количества проеханных километров, а от тарифной зоны. Сколько бы пассажир ни проехал в пределах зоны, цена для него будет фиксированной.

Сколько будет стоить билет на электричку

Компания обнародовала полную тарифную сетку: до 50 км — 30 гривен, от 51 до 90 км — 55 гривен, от 91 до 130 км — 75 гривен, от 131 до 170 км — 95 гривен, от 171 до 250 км — 115 гривен, а для расстояний свыше 250 км цена составит 150 гривен.

Подорожание проезда с 22 сентября в Днепропетровской области — часть постепенного перехода: после 15 сентября новые тарифы уже действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а вместе с Днепропетровщиной с 22 сентября их введут в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Почему меняют тарифы

В «Укрзализныце» объясняют это сверхсложной ситуацией с пригородными перевозками: ряд администраций постоянно не платит за льготников, а электроэнергия, топливо и другие ресурсы за последние годы существенно подорожали.

В компании подчеркивают: изменения позволят частично сократить убытки без резкого повышения стоимости. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения цены билета.

Также УЗ обещает сохранить действующие пригородные маршруты и остановки, а сэкономленные средства направить на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

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