На Одещине ветеранам, военнослужащим и их семьям доступен целый комплекс поддержки — от городской программы «Ветеран Одессы» с бюджетом более 406 миллионов гривен до реабилитации, оздоровления и мобильных консультационных групп.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области — лишь часть поддержки, которую регион предлагает жителям. Ветеранам, военнослужащим и их семьям на Одещине доступен отдельный комплекс программ — от городской программы «Ветеран Одессы» до реабилитации, оздоровления и помощи с трудоустройством.

Городская программа «Ветеран Одессы»

Ключевая городская инициатива — целевая программа «Ветеран Одессы», рассчитанная на 2024–2028 годы. На её реализацию в течение четырёх лет предусмотрено более 406 миллионов гривен. Программа охватывает ветеранов, военнослужащих, их семьи, а также семьи погибших, пропавших без вести и военнопленных. Речь о формировании целостной системы помощи: документы, социальные гарантии, жильё, работа, реабилитация и психологическая поддержка. Такой перечень приводит издание Informer.od.ua.

Центральное место в этой системе занимает коммунальное учреждение «Сервисный офис "Хаб Ветеран"», работающее в Одессе с 2023 года. Оно действует как «единое окно», куда ветеран или член его семьи может прийти за консультацией и откуда его направят в нужную службу или организацию. Здесь работают специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных военных, которые информируют и сопровождают человека при решении конкретной проблемы.

Обновлённая программа предусматривает и мобильные группы с участием юристов, психологов и кейс-менеджеров, чтобы помощь становилась доступной и за пределами специализированных учреждений. Дополнительно развивают ветеранские пространства в разных районах Одессы, приближающие услуги к месту жительства ветерана.

Помощь в громадах области

За пределами областного центра работает общественная организация Veterans HUB ODESA, сформировавшая собственную мобильную группу. Она выезжает в отдалённые населённые пункты и консультирует ветеранов, членов их семей, семьи погибших, пропавших без вести и пленных. В составе команды — координатор, психолог, юрист и кейс-менеджер. Помощь может быть индивидуальной или в формате групповой встречи.

Мобильная группа уже работала, в частности, в Таировской громаде. Во время одного из выездов специалисты помогли местному ветерану с ампутацией решить вопрос профессионального обучения: мужчина хотел пройти специализированные курсы водителей, громада согласилась профинансировать это обучение. Уже в следующем году ветеран сможет начать обучение в Одесском государственном университете внутренних дел.

Реабилитация и оздоровление

Ещё один блок поддержки в Одесской области — региональная программа реабилитации, оздоровления и интеграции жителей области, которые воевали или воюют на фронте. Её утвердила Одесская областная военная администрация. Программа охватывает комплексную реабилитацию, абилитацию и санаторно-курортное оздоровление, а в 2025 году к ним добавились спортивные и адаптивные мероприятия для ветеранов. В проекте программы социально-экономического развития Одесской области на 2026 год предусмотрено продолжение этого направления.

Куда обращаться за помощью

Ветераны и их семьи в Одессе могут обратиться в «Сервисный офис "Хаб Ветеран"», где их проконсультируют и направят в нужную службу. Жители отдалённых громад могут пригласить мобильную группу Veterans HUB ODESA, объединившись в инициативную группу, или позвонить по номеру +380930003979. Услуги по реабилитации и санаторно-курортному оздоровлению предоставляются в рамках региональной программы Одесской ОВА через соответствующие службы по месту жительства.

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