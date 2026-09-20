Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 21 по 27 сентября опубликованы — ежедневно в большинстве случаев электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00, а под отключения попадают десятки улиц Чернигова.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 21 по 27 сентября уже опубликованы, поэтому черниговцам стоит заранее свериться, когда в их домах исчезнет электроэнергия. Отключения будут повторяться ежедневно и в основном продлятся в дневные часы. Об этом сообщает «Черниговоблэнерго» в опубликованном графике почасовых отключений.

По данным энергетиков, в большинстве случаев свет будут отключать с 09:00 до 17:00. На отдельных улицах график расширен — там электроэнергии может не быть до 19:00, а местами и до 21:00.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 21 по 27 сентября охватывают десятки улиц областного центра. Без света в разные дни могут остаться жители 1-го и 2-го Глуховского, улиц Алексеева, Березовой, Белоусской, Борщовой, Вадима Модзалевского, Весенней, Вишневой, Волковича, Героев Чернобыля, Глуховской, Городнянской, Элеваторной, Заньковецкой, Ивана Выговского, Кирилла Разумовского, Корюковской и многих других.

Перечень адресов ежедневно несколько меняется. В отдельные дни в него добавляются улицы Авиаторов, Вячеслава Радченко, Гетмана Полуботка, Дмитрия Бортнянского, Ивана Мазепы, Воскресенская, Вячеслава Черновола, Пирогова, Стрелецкая, Музыкальная и Набережная. Несмотря на изменения в адресах, сам график в целом повторяется ежедневно с интервалом 09:00–17:00.

Где проверить график и как подготовиться

Актуальный перечень улиц и часов отключений стоит сверять на официальном сайте «Черниговоблэнерго» — там график обновляется ежедневно. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, запастись водой и фонариками, а также учесть, что время восстановления питания может смещаться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Черниговской области 19 и 20 сентября: опубликованы графики и адреса.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 17 и 18 сентября: названы улицы и часы отключений.

Как сообщала Politeka, 8 часов без света в сутки: опубликованы графики отключения в Чернигове с 15 по 17 сентября.