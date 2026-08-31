Мобілізація людей з інвалідністю з 1 вересня в Україні не проводиться: закон звільняє цю категорію чоловіків від призову, але захищає не сама інвалідність, а вчасно оформлена відстрочка.

Мобілізація в Україні триває в умовах воєнного стану, який Верховна Рада продовжила щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Людей з інвалідністю примусово до армії не забирають, однак сам статус інвалідності ще не означає автоматичного захисту від призову.

Згідно з пунктом 2 статті 23 Закону "Про мобілізацію", мобілізація осіб з інвалідністю в Україні не проводиться. У законі немає уточнення щодо конкретної групи, тому призову не підлягають чоловіки з інвалідністю 1, 2 та 3 групи — незалежно від тяжкості захворювання. Статус підтверджує довідка № 157-1/о, яку видає медико-експертна комісія.

Ключовий нюанс: від призову захищає не інвалідність сама по собі, а відстрочка, яку треба оформити самостійно. Якщо цього не зробити, у військовій базі даних особу вважатимуть військовозобов'язаною, і ТЦК зможуть законно її мобілізувати. Про це пояснює УНІАН.

Оформлення відстрочки зараз відбувається не через ТЦК. Якщо документи є лише в паперовому вигляді, звертатися потрібно до ЦНАПу, а якщо дані вже в електронних реєстрах — відстрочку можна оформити в застосунку "Резерв+".

Людині з інвалідністю може надійти повістка — і це не порушення закону. ТЦК таким чином уточнюють дані про військовозобов'язаних у своєму районі. Ігнорувати повістку не варто, інакше загрожує штраф за неявку.

Якщо чоловік має інвалідність, оформив відстрочку та може підтвердити її документом, примусово мобілізувати його неможливо. Він може лише добровільно підписати контракт і піти служити до Збройних сил України.

Мобілізувати людину з інвалідністю можуть лише у трьох випадках: якщо вона не з'явилася на переогляд, хоча мала це зробити; якщо під час переогляду їй скасували інвалідність і визнали здоровою; якщо дія старої відстрочки закінчилася, а нову не оформили.

Як оформити відстрочку

Щоб отримати законне звільнення від призову, оформіть відстрочку та стежте за терміном її дії. Якщо статус не продовжився автоматично, заяву подають повторно — через ЦНАП або "Резерв+". Також радять мати при собі роздрукований військово-обліковий документ із "Резерв+", щоб пред'явити його на вимогу працівників ТЦК.

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