«Черкассыоблэнерго» опубликовало графики отключения света в Черкасской области на неделю с 21 по 27 сентября — плановые отключения затронут Черкассы, Смелу, Умань и ряд сел.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 21 по 27 сентября уже опубликованы: плановые отключения затронут Черкассы, Смелу, Умань и более полутора десятка сел.

Без электроэнергии останутся жители сел Городецкое, Коржова, Гродзевое, Ольшана-Слободка, Колодистое, Пугачовка, Дмитрушки, Старые Бабаны, Краснополка, Берестовец, Громы, Ивановка, Рыжавка, Антоновка, Томашовка и Родниковка.

Как сообщает «Черкассыоблэнерго», отключения связаны с ремонтными работами на сетях и трансформаторных подстанциях. Графики преимущественно будут действовать с 08:00–09:00 до 17:00–18:00.

Какие улицы останутся без света в Черкассах

Самые массовые отключения в областном центре запланированы на улицах Надпольная, О. Дашковича, Припортовая, Криваловская, Сумгаитская, Грибная, Смелянская и Горовая.

Смела и Умань: адреса отключений

В Смеле свет будут отключать на улицах Мечникова, Б. Козловского, Фруктовая и Н. Яремчука. В Умани отключения затронут улицы Энергетическая, Михайловская, Котляревского, Слободская и многие другие.

Сроки отключений в разных населенных пунктах отличаются в зависимости от объема работ. Дольше всего без света будут те районы, где энергетики ремонтируют сразу несколько участков сетей.

Что делать, если света нет вне графика

Если электроэнергия пропала не по графику или не появилась вовремя, сообщите в диспетчерскую службу «Черкассыоблэнерго» и уточните причину. Актуальные графики отключения света в Черкасской области на неделю с 21 по 27 сентября размещены на официальном сайте компании.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Черкассах с 15 по 17 сентября: энергетики предупредили о новых графиках.

Также Politeka сообщала, названы адреса, которые останутся без света: графики отключений в Черкасской области на неделю с 14 по 20 сентября.