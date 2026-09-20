20 сентября на АЗС Днепра обновили цены на топливо. Дизель на нескольких крупных сетях уже стоит 99,90 гривни за литр, а эксперты говорят, что отметку 100 гривен могут пройти уже в ближайшие дни.

Цены на продукты в Днепропетровской области продолжают меняться, однако на этот раз в фокусе топливо — на АЗС Днепра 20 сентября обновили стоимость бензина, дизеля и автогаза, и на нескольких крупных сетях дизель уже вплотную приблизился к 100 гривнам за литр.

Обзор цен опубликовало издание «Днепр Оперативный»: журналисты проанализировали прайсы четырех сетей — OKKO, «Укрнафта», WOG и БРСМ. Дороже всего оказался дизель премиальных марок: на части заправок за литр просят уже 99,90 гривни.

Цены на АЗС Днепра 20 сентября

На сети OKKO литр бензина Pulls 100 стоит 99,90 гривни, Pulls 95 — 95,90, а А-95 Евро — 92,90. Дизель Pulls и ДП Евро продают одинаково — по 99,90 гривни за литр. Автогаз здесь оценили в 45,50 гривни.

В «Укрнафте» цены немного ниже: А-95 — 87,90 гривни, А-92 — 85,90, обычный дизель — 97,90, а дизель Energy — уже 99,90 гривни за литр. Автогаз на этих заправках самый дешевый среди осмотренных — 42,90 гривни.

На WOG дизель Евро и ДП Mustang+ держатся на отметке 99,90 гривни за литр. Бензин А-95 Евро стоит 92,90, Mustang 95 — 95,90, а Mustang 100 — 99,90. Газ здесь такой же, как на OKKO, — 45,50 гривни.

В БРСМ самый выгодный бензин: А-95 Евро Плюс — 85,99 гривни, а А-95 Премиум — всего 69,99 гривни за литр. Дизель Евро Плюс здесь стоит 98,99, обычный ДП Евро — 96,99, а автогаз — 42,99 гривни.

Как изменились цены по данным Минфина

По подсчетам Минфина, по состоянию на 18 сентября средняя стоимость топлива в стране была такой: бензин А-95 премиум — 92,64 гривни за литр, обычный А-95 — 88,99, А-92 — 84,26. Дизель в среднем стоил 98,68 гривни, а автогаз — 44,09 гривни за литр.

Что будет с ценами дальше

Эксперты предполагают, что топливо может продолжить дорожать. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн еще в начале сентября прогнозировал рост цен на бензин и дизель примерно на 5 гривен за литр из-за удорожания на мировых котировках.

Позже он отметил, что дизель уже приблизился к 100 гривнам за литр и в ближайшее время эту отметку могут преодолеть. Основатель Prime Group Дмитрий Леушкин добавил, что на отдельных АЗС дизель может пересечь 100 гривен уже в эти выходные — среди причин он называет ситуацию на внешнем рынке, курс валют и стоимость доставки.

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