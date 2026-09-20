Графики отключения света в Полтавской области 21 и 22 сентября будут продолжаться преимущественно с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Полтавской области на текущую неделю дополнили: в понедельник и вторник, 21 и 22 сентября, плановые ремонтные работы оставят без электричества жителей ряда сел Новосанжарщины.

Как сообщает Новосанжарская поселковая территориальная громада, графики отключения света в Полтавской области 21 и 22 сентября связаны с плановыми ремонтами. Отключения продлятся преимущественно с 08:00 до 17:00, а причины — техническое обслуживание электросетей, капитальный ремонт по годовой программе и работы по Инвестиционной программе оператора системы распределения.

Где не будет света 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, без электроснабжения останутся, в частности, пгт Новые Санжары (улица Маджарянская), а также села Дубина, Клюсовка, Руденковка, Бондуры, Бридуны, Висичи, Дмитренки, Полузирье, Судивка, Великие Солонцы и Пологи. Отдельные работы проведут и в Полтаве — на улице Олеся Гончара, 19а.

График на 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, без электроснабжения останутся села Пологи, Забридки, Руденковка, Клюсовка, Дубина, Великие Солонцы, Зачепиловка, Лелюховка и Малый Кобелячок. В селе Пологи работы продлятся дольше всего — до 18:00, тогда как в остальных населенных пунктах электроснабжение планируют восстановить около 17:00.

Что советуют жителям

Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают: в указанные часы стоит заранее зарядить телефоны и павербанки, а электроприборы — выключить из розеток, чтобы избежать перепадов напряжения после восстановления подачи. Точный перечень улиц и номеров домов по каждому населенному пункту опубликован на официальном сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, подготовьте павербанки: опубликованы графики отключения света в Полтавской области на неделю с 14 по 20 сентября.

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