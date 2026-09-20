Дефицит продуктов в Запорожье стал главным вопросом после того, как вечерняя атака РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров города. В магазинах опустели полки, а горожане начали массово скупать продукты.

Ситуация с продуктами в Запорожской области обострилась после вечерней атаки РФ на областной центр. Российская армия попала в торговый центр «Амстор», который вспыхнул и фактически выгорел.

Как сообщает «Экономическая правда», в результате вечернего удара по Запорожью выгорел «Амстор» — один из крупнейших торговых центров города, где работал большой продуктовый супермаркет. Огонь охватил значительную площадь, спасатели тушили пожар несколько часов.

После этого в магазинах начали пустеть полки. По данным Суспільного, горожане массово скупали хлеб, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости, из-за чего в магазинах образовались очереди и ажиотаж.

Официально о полном дефиците продуктов в Запорожье речи не идет: в городе продолжают работать другие торговые сети, супермаркеты и рынки. Однако уничтожение крупного торгового объекта вместе с паническим спросом создает риск временной нехватки отдельных товаров на полках.

Стоит ли делать запасы

В такой ситуации главное — не паниковать: ажиотажный спрос лишь ускоряет опустошение полок. Достаточно иметь небольшой запас воды, круп, консервов и лекарств на несколько дней, а основные покупки распределять между разными магазинами и рынками Запорожья.

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