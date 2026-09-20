Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 21 по 27 сентября показывает, что синоптики ожидают дожди на протяжении четырех дней, а максимальная температура воздуха достигнет +24° в начале недели.

Погода резко изменилась накануне этой недели — и синоптики предупреждают, что дожди продержатся в Днепропетровской области еще несколько дней подряд, прежде чем воздух снова прогреется до +21°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели с 21 по 27 сентября дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от +14° до +24°.

В понедельник, 21 сентября, воздух прогреется до +24°, ночью столбики термометров опустятся до +14°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, дневная температура удержится на отметке +19°, а ночью — +15°. Облачность ожидается с прояснениями, и осадки также возможны.

В среду, 23 сентября, станет самым прохладным за неделю: днем +14°, ночью — +14°. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 24 сентября, воздух прогреется до +17°, ночью похолодает до +11°. Облачность переменная, осадки остаются возможными.

В пятницу, 25 сентября, температура поднимется до +20°, ночью опустится до +9°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 26 сентября, днем прогнозируют +21°, ночью — +11°. Малооблачно, осадков не ожидается.

В воскресенье, 27 сентября, неделя завершится температурой +21° днем и +12° ночью. Небо останется малооблачным, без осадков.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 21 сентября, когда воздух прогреется до +24°. Самым прохладным синоптики прогнозируют среду, 23 сентября, — всего +14° днем. Общий перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки ожидаются четыре дня — с понедельника по четверг, 21-24 сентября, а с пятницы до конца недели погода стабилизируется без дождя.

В дни с осадками — с 21 по 24 сентября — синоптики советуют иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. А из-за перепада температур до 10° на протяжении недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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