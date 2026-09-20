Подорожание продуктов в Одесской области продолжается: по данным индекса цен Минфина, больше всего за месяц подорожали куриные яйца и сахар, а следом выросли отдельные позиции свинины.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжается и в сентябре. По данным индекса цен Минфина по состоянию на 20 сентября, больше всего за месяц подорожали куриные яйца, сахар и отдельные виды свинины.

Яйца и сахар подорожали сильнее всего

Самый заметный скачок показали куриные яйца. Десяток «Квочка» категории С1 в августе стоил в среднем 57,12 грн, а теперь — уже 70,95 грн. В сети Novus цена достигла 78,99 грн, а в Auchan — 62,90 грн за тот же десяток.

Сахар кристаллический за месяц добавил еще ощутимее в процентах. Средняя цена килограмма выросла с 30,22 грн до 35,05 грн. Дороже всего сахар продают в Megamarket — 38,50 грн за килограмм, тогда как в Novus он стоит 31,89 грн.

Свинина: какие части туши подорожали

Больше всего среди мяса вырос в цене свиной ошеек — с 314,38 грн до 346,45 грн за килограмм. Подчеревина добавила с 218,14 грн до 240,30 грн, а грудинка — с 205,75 грн до 218,03 грн. Зато лопатка даже немного подешевела: с 222,67 грн до 219,64 грн.

Мука: рост сдержанный

Пшеничная мука «Хуторок» подорожала умеренно. Килограммовый пакет в среднем стоит 36,72 грн против 35,88 грн в августе, а двухкилограммовый — 72,64 грн против 70,96 грн. Это один из наименее заметных ростов среди базовых продуктов.

Цены указаны как средние по украинским торговым сетям, которые работают и в Одессе, по данным Минфина (последнее обновление — 20 сентября 2026 года).

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