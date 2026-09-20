Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 21 по 27 сентября показывает, что большую часть недели синоптики ожидают осадки, а максимальная температура воздуха достигнет +24° уже в понедельник, после чего постепенно снизится.

дождливая погода в Харьковской области продолжается уже вторую неделю — синоптики снова прогнозируют осадки в регионе. На неделю с 21 по 27 сентября ожидается четыре дня с возможными осадками и постепенное снижение дневных температур.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Харьковской области в течение недели будет колебаться от +15° до +24°.

В понедельник, 21 сентября, воздух прогреется до +24°, ночью температура опустится до +12°. Небо будет малооблачным, но синоптики не исключают осадков.

Во вторник, 22 сентября, максимум составит +20°, а ночью столбики термометров опустятся до +14°. Облачность незначительная, возможны осадки.

В среду, 23 сентября, температура удержится на отметке +15° днём и +12° ночью. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 24 сентября, днём ожидается +17°, ночью — +9°. Облачность незначительная, возможны осадки.

В пятницу, 25 сентября, воздух прогреется до +18°, ночью охладится до +8°. Облачность незначительная, без осадков.

В субботу, 26 сентября, максимум достигнет +20°, ночью — +9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, завершит неделю температура +20° днём и +10° ночью. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 21 сентября, когда воздух прогреется до +24°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, с максимумом всего +15°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг, тогда как с пятницы по воскресенье ожидается сухая погода.

В дни с возможными осадками — с понедельника по четверг — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за мокрого дорожного покрытия. А из-за перепада температур до 9° в течение недели советуем одеваться по принципу «капусты» и выбирать тёплые вещи на вечер, особенно это касается людей пожилого возраста.

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