Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 21 по 27 сентября опубликованы: «Кировоградоблэнерго» назвало улицы и часы плановых отключений в Кропивницком и населенных пунктах области.

Графики отключения света в Кировоградской области на эту неделю обновлены — плановые отключения продлятся с 21 по 27 сентября. В Кропивницком и населенных пунктах области электроэнергию будут отключать преимущественно с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго» на официальном сайте.

Какие улицы обесточат 21–23 сентября

В понедельник, 21 сентября, с 08:00 до 17:00 без света останутся улицы Вокзальная, Гурбенская, Поповича, Елены Бурьяновой, Руслана Слободянюка, Николая Михновского, Василия Симоненко, Волынская, Левка Лукьяненко, Короля Данила, Николаевская, Дорогого Семена и переулки Санаторный, Луньовский, Профилакторный, Анатолия Авдиевского. Отдельные отключения запланированы на 09:00–13:00 (переулок Верхньовеселый, улица Инженеров, переулок Веселый) и на 12:00–17:00 (улица Вознесенская, переулок Средний).

22 сентября с 08:00 до 17:00 обесточат улицы Костя Оверченко, Тепличную, Светланы Барабаш, Кропивницкого, Марии Примаченко, а также тупики Солодка Балка и Киевский. В среду, 23 сентября, к графику добавятся отключения в селе Новое — на улицах Марии Садовской-Барилотти, Дружбы, Центральной, Западной, Яблоневой, Березовой, Металлургов, Просвиты, а также на улицах Степана Чобану, Шульгиных, Левка Мациевича, Полтавской, Сечевой.

График на 24–26 сентября

В четверг, 24 сентября, отключения затронут улицы Панаса Михалевича, Варшавскую, Севастопольскую, Героев-земляков, Новослободскую, Бердянскую, Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Гоголя, проспект Винниченко, Кавалерийскую, Университетский и Героев Украины. 25 сентября список дополнят улицы Героев Мариуполя, Инженеров, Независимости, Андреевская, Николая Садовского, Глиняная, Степняка-Кравчинского. 26 сентября график повторяется по тем же адресам.

Полные графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 21 по 27 сентября доступны на официальном сайте «Кировоградоблэнерго». Энергетики напоминают: отключения плановые, связаны с ремонтными работами, поэтому время может незначительно смещаться.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 19 и 20 сентября.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Кропивницком 18 и 19 сентября.