Подорожание продуктов в Полтавской области заметнее всего ударило по кошелькам любителей мяса: курятина за месяц подорожала в среднем со 124,11 до 142 гривен за килограмм, тогда как яблоки подешевели до 48,13 гривны.

Подорожание продуктов в Полтавской области за последний месяц сильнее всего затронуло мясной отдел супермаркетов. По данным индекса потребительских цен Минфина, курятина «Наша ряба» (голень) подорожала в среднем со 124,11 до 142 гривен за килограмм.

По состоянию на 28 августа 2026 года средняя цена килограмма куриной голени составляет 142 гривны. В сети Metro этот продукт продают по 142 гривны. Для сравнения: среднемесячная цена в июле была 124,11 гривны — 121,42 гривны в Auchan и 126,80 гривны в Metro.

Подорожание мяса не было равномерным. В конце июля килограмм голени стоил около 116 гривен, в середине августа ценник подскочил до 144,55 гривны, а 23–24 августа временно упал до 102,25 гривны. После этого цена снова вернулась к 142 гривнам за килограмм.

Зато яблоки украинские, в отличие от мяса, за месяц подешевели. Средняя цена килограмма яблок 28 августа составляет 48,13 гривны против 53,29 гривны в июле. Разброс в магазинах заметный: 39,99 гривны в Novus, 49,90 — в Auchan и 54,50 гривны в Megamarket.

Дешевле всего яблоки были в середине августа — 46,50 гривны за килограмм. После этого ценник немного подрос, однако в целом за месяц фрукт потерял в цене около 5 гривен.

Данные о ценах Минфин обновляет ежедневно на основе мониторинга сетей Auchan, Metro, Novus и Megamarket, которые работают и в Полтавской области. Поэтому средние по стране цифры можно ориентировочно переносить на полки местных супермаркетов.

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