Кабмин утвердил новые правила работы «Укрзализныци» на время воздушной тревоги. Они будут действовать на протяжении всего периода военного положения и предусматривают отдельные алгоритмы для желтого и красного уровней опасности, а особенно почувствуют их пассажиры николаевского и херсонского направлений.

В Николаевской области, где накануне сообщали о новых доплатах для пенсионеров, теперь ждут еще одно важное обновление — на этот раз на железной дороге. Кабмин утвердил новые правила работы «Укрзализныци» во время воздушной тревоги, которые будут действовать на протяжении всего периода военного положения, сообщает «Гривна».

Что будет происходить при желтом уровне опасности

При желтом уровне тревоги поезда продолжат движение. Разрешат прием и отправление поездов, посадку и высадку пассажиров, а также другие технологические процессы. Пассажиры смогут оставаться на вокзалах и станциях по своему усмотрению, однако их обязательно будут информировать об опасности и ближайших укрытиях.

Что меняется при красном уровне

При красном уровне угрозы посадка и высадка пассажиров прекратятся, а людей с вокзалов и станций будут перемещать в укрытия. В то же время поезд, который уже находится в пути, автоматически останавливать не будут. Решение о движении каждого конкретного состава будут принимать отдельно — в зависимости от оперативной ситуации и данных мониторинговых групп «Укрзализныци».

Компания также сможет временно ограничивать движение отдельных поездов и рассредоточивать пассажиров и подвижной состав, чтобы не допустить скопления людей в опасных местах. Это особенно важно для юга, где только с начала сентября российские войска атаковали уже 22 локомотива, причем около двух третей таких ударов пришлись на пассажирские или пригородные поезда.

Сохранят ли сообщение с Херсоном и Николаевом

На фоне постоянных атак в соцсетях распространялись сообщения, что в 2027 году «Укрзализныця» якобы может прекратить сообщение с рядом прифронтовых регионов, в частности со всей Херсонской областью. В компании это опровергли. Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил в эфире «Единых новостей», что пока не планируется сокращать количество поездов в прифронтовые регионы.

«Железная дорога будет где-то трансформироваться, где-то предлагать новые решения, но точно не оставит прифронтовые общины там, где это остается безопасно возможным. Никаких намерений обрезать сообщение внутри страны нет», — подчеркнул Перцовский. Он не исключил временных ограничений или корректировки маршрутов в случае серьезных повреждений инфраструктуры или прямой угрозы пассажирам.

Атаки на николаевском направлении

Николаевское направление в последнее время тоже стало одной из целей российских ударов по железной дороге. 25 августа российский дрон попал в пригородный поезд «Николаев — Долинская», 70 пассажиров и работников железной дороги успели эвакуировать. 16 сентября БпЛА атаковал пассажирский поезд «Киев — Николаев» между Новым Бугом и Баштанкой, а в тот же день из-за обстрела вышел из строя локомотив поезда «Львов — Николаев» — пассажиров пересаживали на автобусы.

Что нужно знать пассажирам

Для пассажиров новые правила фактически формализуют подход, по которому «Укрзализныця» работала и раньше: компания постоянно мониторила угрозы, останавливала поезда, эвакуировала людей и корректировала движение. При формировании графиков для Николаева отдельно учитывают ситуацию с безопасностью, ведь объекты Николаевского железнодорожного узла неоднократно находились под угрозой российских атак.

Как действовать во время тревоги на вокзале

При желтом уровне можно оставаться на вокзале, однако следует слушать объявления о ближайших укрытиях. При красном уровне пассажиров будут перемещать в укрытия, а посадку остановят. Если поезд уже в пути, его не будут останавливать автоматически — решение примут индивидуально по каждому рейсу. Главное, что компания пытается сохранить движение в прифронтовые общины там, где это безопасно возможно.

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