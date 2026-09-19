Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 20 по 26 сентября показывает резкий перепад температур: от +24° в начале недели до +15° в середине, с возможными осадками во вторник, среду и четверг.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о неустойчивой погоде, а новый прогноз с 20 по 26 сентября подтверждает: Днепропетровщину ждет заметный перепад температур — от +24° на выходных до +15° в середине недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 20 по 26 сентября дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от +15° до +24°.

В воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до +24° днем, а ночью температура опустится до +14°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 21 сентября, синоптики ожидают ту же отметку — +24° днем и +14° ночью. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 22 сентября, температура днем снизится до +19°, а ночью поднимется до +15°. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, столбики термометров днем остановятся на отметке +15° — это самый прохладный день недели. Ночью температура составит +13°, облачно, возможны осадки.

В четверг, 24 сентября, днем потеплеет до +18°, однако ночью ожидается существенное охлаждение до +9°. Небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 25 сентября, дневная температура удержится на отметке +19°, ночью — +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 26 сентября, неделя завершится потеплением до +21° днем и +11° ночью. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда максимум составит лишь +15°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки возможны три дня — во вторник, среду и четверг.

Из-за заметного перепада температур синоптики советуют жителям Днепропетровской области одеваться по принципу «капусты» и иметь при себе теплую одежду, особенно утром и вечером, когда воздух охлаждается больше всего. В дни с возможными осадками — вторник, среду и четверг — стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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