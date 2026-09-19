В Харькове к зимнему сезону готовят 41 пункт выдачи горячего питания. Пять дней в неделю здесь бесплатно раздают полноценные обеды — первое и второе блюда, напиток и свежую выпечку.

Горячее питание в Харькове продолжит работать даже во время отключений света — к зимнему сезону в городе готовят 41 пункт выдачи бесплатных обедов, каждый из которых уже имеет резервные источники питания и запасы продуктов.

Начиная с зимы 2022 года, в Харькове пять дней в неделю можно бесплатно получить полноценный обед. В него входят первое и второе блюда, напиток и свежая выпечка. Для многих посетителей это существенная поддержка, а для кого-то — возможность хоть ненадолго почувствовать домашний уют за столом.

За горячими обедами приходят самые разные люди: местные жители и те, кто временно переселился в город. Среди посетителей — пенсионеры, одинокие люди, многодетные семьи и коммунальные работники. Как отмечают организаторы, здесь нет разделения по возрасту или статусу — еду готовят для всех, кто в ней нуждается.

Как сообщает «Инфосити», сейчас в городе функционирует 41 пункт выдачи горячих обедов. С сентября они работают с понедельника по пятницу, а выдача еды длится с 11:00 до 14:00, рассказала главный технолог КП «Комбинат детского питания» Ирина Гонтаренко.

К зиме готовятся заранее: в пунктах держат определенные запасы продуктов для непрерывной работы — делают заготовки овощей, запасы круп и муки. Свежие продукты, такие как мясо, рыба и молочные изделия, поставляются ежедневно. Все продукты сопровождаются необходимыми документами — декларациями производителей и подтверждениями качества.

На случай отключения электричества в каждом пункте предусмотрены резервные источники питания: генераторы, дровяные печи и запас дров. Также есть запасы воды для приготовления еды. Поэтому даже в сложных условиях пункты готовы продолжать кормить харьковчан.

Как получить бесплатный обед

Горячее питание предоставляют бесплатно всем желающим, без разделения по возрасту или статусу. Достаточно прийти в ближайший из 41 пункта выдачи в рабочие дни с 11:00 до 14:00. Отдельных документов или справок для получения обеда не требуют — еду готовят для всех, кто в ней нуждается.

Меню в пунктах меняется с понедельника по пятницу, а готовят, по словам посетителей, по-домашнему. 75-летняя пенсионерка Елена, которая посещает пункт уже почти три года, рассказывает: «Работницы вежливые и доброжелательные, все чисто, никогда ни в чем не отказывают. Меню меняется с понедельника по пятницу. Готовят по-домашнему, а не "как в общепите"».

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