Российские пропагандистские Telegram-каналы пугают харьковчан «пустыми полками» и резким подорожанием продуктов. В областной военной администрации объяснили, какова ситуация с товарами на самом деле и почему ажиотаж только вредит.

Дефицит продуктов в Харькове снова стал темой информационных манипуляций. Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейки о якобы пустых полках в магазинах и резком подорожании базовых товаров. В областной военной администрации эти сообщения опровергают и объясняют, что на самом деле происходит с продовольственным обеспечением города и области.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время встречи с журналистами заявил: в супермаркеты Харькова и области поставляют все необходимые продукты. Удары врага по центральным складам в Киеве осложнили логистику, поэтому возможны задержки с доставкой некоторых позиций. Однако пустые полки, по его словам, возникают в основном из-за искусственного дефицита.

«Может ли ситуация осложниться? Ну, конечно, может, однако это не значит, что люди должны сгребать все полки, чтобы запасаться», — комментирует Олег Синегубов.

Торговые сети также опровергают серьезные перебои с товарами: у них есть запасы и налаженные поставки. Как пишет «Суспільне Харків», менеджер супермаркета «Рост» Елизавета Клочкова объяснила, что небольшой дефицит отдельных позиций вызвал именно ажиотажный спрос.

Что чаще всего скупают харьковчане

Чаще всего горожане сметают с полок сахар, соль, крупы, гречку и консервацию. Именно эти товары первыми исчезают, хотя объективной причины для их нехватки нет — работает эффект толпы: люди видят полупустую полку и покупают сразу несколько упаковок «про запас», что и создает временный дефицит.

Как распознать панику и что делать

Большинство панических постов — анонимные: они ссылаются на «очевидцев», публикуют размытые фото и призывают срочно бежать за продуктами. В ОВА советуют ориентироваться только на официальные сообщения областной администрации и торговых сетей, а скупать товары «про запас» не стоит — сознательное потребление снижает нагрузку на продовольственную систему.

«Мы не прогнозируем сейчас проблему с поставками продуктов питания первой необходимости в том виде, что они исчезнут с полок», — добавил глава Харьковской ОВА.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харькове: экономисты рассказали, стоит ли делать запасы.

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