Отключение коммунальных услуг в Одесской области продолжается и на этой неделе — энергетики продолжают профилактические работы в электрических сетях. В воскресенье, 20 сентября, без электроэнергии останется село Бурлача Балка. Об этом сообщает сайт Черноморского городского совета.

Работы будет проводить ДТЭК «Одесские электросети» с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий. Согласно опубликованному графику, свет в селе Бурлача Балка отключат в 09:00, а вернут лишь в 19:00 — то есть отключение продлится 10 часов подряд.

В сообщении говорится, что отключение охватит село полностью: в графике не указаны конкретная улица или номер дома, что означает обесточивание всего населенного пункта.

Как подготовиться к отключению

Жителям села Бурлача Балка советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и аккумуляторы, а также позаботиться о запасе воды и продуктов. Людям, которые зависят от электроприборов по состоянию здоровья, стоит заранее сообщить об этом близким или социальным службам. После 19:00 электроснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Графики отключения света в Одесской области публикуются накануне каждых работ — Черноморский городской совет регулярно обнародует перечень населенных пунктов, где будут проводить профилактику. Подобные отключения в громаде происходили и в начале сентября. Энергетики напоминают, что такие отключения необходимы, чтобы избежать аварий накануне отопительного сезона.

Ранее Politeka сообщала, отключение газа в Одесской области 14 сентября: коммунальщики опубликовали график и адреса.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Одесской области: сахар, растительное масло и другие товары резко выросли в цене.