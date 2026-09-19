Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 20 по 26 сентября показывает, что регион ждет стремительный перепад температур: от +24° в начале недели до +14° в среду. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в середине недели.

стремительное изменение температуры накроет Харьковщину и на этой неделе — новый прогноз погоды на неделю с 20 по 26 сентября в Харьковской области снова фиксирует резкий перепад: максимум днем составит +24°, а минимум днем опустится до +14°, то есть разница достигнет 10°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +14° до +24°, а ночные — от +8° до +14°.

В воскресенье, 20 сентября, в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков, воздух днем прогреется до +24°, а ночью охладится до +13°.

Понедельник, 21 сентября, принесет похожие условия: малооблачно, без осадков, днем термометры покажут +24°, а ночью — +12°.

Во вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с возможными осадками — столбики термометров днем опустятся до +17°, а ночью составят +14°.

Среда, 23 сентября, станет самым прохладным днем недели: облачно, возможны осадки, температура днем удержится на отметке +14°, а ночью составит +13°.

В четверг, 24 сентября, ожидается малооблачная погода с возможными осадками: днем воздух прогреется до +17°, а ночью охладится до +9°.

Пятница, 25 сентября, порадует без осадков: малооблачно, днем +18°, ночью — +8°.

Субботу, 26 сентября, завершит переменная облачность без осадков: днем +20°, а ночью +9°.

Таким образом, самым теплым днем недели в Харьковской области станет воскресенье, 20 сентября, с температурой +24°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда максимум составит лишь +14°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки прогнозируют во вторник, среду и четверг — 22, 23 и 24 сентября.

Из-за резких перепадов температур синоптики советуют жителям области одеваться теплее, особенно в середине недели, когда дневная температура опустится до +14°. Это касается прежде всего людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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