Графики отключения света в Чернигове 20 и 21 сентября предусматривают плановые отключения целого ряда улиц. Энергетики опубликовали полный перечень адресов и часы, когда жители останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Черниговской области на 19 и 20 сентября уже опубликованы — впереди новые даты плановых отключений в областном центре. Графики отключения света в Чернигове 20 и 21 сентября предусматривают отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00. Как сообщает сайт Черниговоблэнерго, в воскресенье перечень улиц будет существенно шире, чем в субботу.

Какие улицы обесточат в субботу, 20 сентября

В субботу, 20 сентября, без электроэнергии с 09:00 до 17:00 останутся жители таких улиц: 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Волковича, Глуховская, Городнянская, Корюковская, Кукушанка, Леонида Каденюка, Молчанова, Приветная, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская, Седневский, Староказарменная.

Перечень адресов на воскресенье, 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, отключения охватят значительно больше улиц. С 09:00 до 17:00 свет будут выключать также на таких адресах: Алексеева, Березовая, Белоусская, Борщевая, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Героев Чернобыля, Элеваторная, Елецкая, Забаровский, Заньковецкой, Ивана Выговского, Кольцевая, Левка Лукьяненко, Леонида Пашина, Липинского, Мстиславская, Новая, Одесская, Александра Довженко, Памятная, Партизанская, Победы, Первомайская, Подусовская, Романа Бжеского, Садовая, Соловьиная, Соловьиный, Спортивная, Стародубского полка, Степана Бандеры, Степной, Степная, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская, Юрия Мезенцева.

Что делать во время плановых отключений

Энергетики объясняют, что плановые работы проводятся для обслуживания сетей и подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и повербанки, подготовить фонарики, а холодильники открывать как можно реже, чтобы сохранить низкую температуру внутри. После завершения работ электроснабжение восстановят без дополнительных уведомлений.

График может уточняться в зависимости от погодных условий и оперативной ситуации в сети. Точный перечень адресов на ближайшие дни стоит проверять на официальном сайте Черниговоблэнерго, где публикуют актуальные графики отключения света.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 17 и 18 сентября: названы улицы и часы отключений.

Также Politeka сообщала, отключение света в Черниговской области: опубликованы графики на неделю с 14 по 20 сентября.