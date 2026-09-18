Дефицит продуктов в Днепропетровской области эксперты пока не прогнозируют, однако часть товаров может подорожать до конца 2026 года из-за перестройки логистики после российских ударов по складам. Какие продукты вырастут в цене, а какие, наоборот, подешевеют — в нашем материале.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не прогнозируют, однако проблемы с логистикой после российских ударов по складской инфраструктуре могут повлиять на стоимость товаров в магазинах и супермаркетах региона.

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии изданию «Днепр Оперативный» объяснил, что в Украине сложились предпосылки для удешевления части продуктов. По его словам, цена на тонну зерна у фермера упала на 30% ниже себестоимости, поскольку элеваторы переполнены, а черноморские порты заблокированы.

В то же время это удешевление пока перекрывают логистические расходы: из-за повреждения крупных складских объектов торговым сетям приходится перестраивать маршруты доставки, что удорожает поставки.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий ранее заявил, что дополнительная логистика может добавить к цене продукции максимум 2,5% до конца 2026 года.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка ожидает, что разные категории товаров будут меняться неравномерно: мясо, молочная продукция и яйца постепенно будут дорожать. Ценовое давление в молочном сегменте может достичь 5–10%, а яйца уже в сентябре демонстрируют сезонный рост.

Зато часть овощей и фруктов дешевеет благодаря новому урожаю. По данным Госстата, в августе продукты питания в Украине подешевели на 1,3%, овощи — на 18,3%, а фрукты — на 12%.

По прогнозам, которые приводит ТСН, осенью 2026 года яйца могут подорожать на 10–15%, мясо — примерно на 10%, а хлеб до конца года — еще на 10%. Молочная продукция также может вырасти в цене из-за подорожания кормов и энергоносителей.

Резкого общего скачка цен эксперты пока не прогнозируют: единого сценария для всех продуктов нет — часть товаров дешевеет из-за избытка предложения, другие дорожают из-за сезонности и логистических расходов.

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