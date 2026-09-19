Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 20 по 26 сентября показывает постепенное охлаждение: если в начале недели днем будет до +23°, то уже в четверг, 24 сентября, столбики термометров опустятся до +18°. Кроме того, синоптики предупреждают о возможных осадках в воскресенье, понедельник и пятницу.

предыдущий недельный прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о неустойчивой погоде в регионе, и новые данные Гидрометцентра это подтверждают: на следующей неделе в Одесской области ожидается постепенное, но заметное похолодание после теплого старта.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +18° до +23°, а ночью — от +11° до +18°.

В воскресенье, 20 сентября, в Одесской области ожидается малооблачная погода, воздух днем прогреется до +23°, а ночью опустится до +17°. Синоптики допускают возможные осадки.

Понедельник, 21 сентября, принесет похожие условия: днем термометры покажут +23°, ночью — +17°, небо будет малооблачным, и синоптики снова не исключают осадков.

Во вторник, 22 сентября, погода изменится: ожидается облачность с прояснениями, а столбики термометров опустятся до +19° днем и +14° ночью. Осадков в этот день не прогнозируют.

Среда, 23 сентября, пройдет без осадков, при этом днем удержится отметка +19°, а ночью воздух охладится до +13°. Облачность — с прояснениями.

Четверг, 24 сентября, станет самым прохладным днем недели: днем ожидается +18°, а ночью — всего +11°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 25 сентября, потеплеет до +19° днем и +16° ночью, небо будет малооблачным, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Завершится неделя в субботу, 26 сентября, днем воздух прогреется до +21°, ночью — до +18°, облачность незначительная, осадков не ожидается.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с температурой +23°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда днем будет всего +18°. Общий перепад температур за неделю составляет 5°. Возможные осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник и пятницу.

Из-за неустойчивой погоды и возможных осадков стоит иметь при себе зонт, особенно в начале и в конце недели. А с приближением четверга, когда температура заметно снизится, одевайтесь теплее — это особенно важно для людей пожилого возраста и детей.

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