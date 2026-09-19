Графики отключения света в Кропивницком 20 и 21 сентября предусматривают плановые технические работы — в выходные десятки улиц временно останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Кропивницком 20 и 21 сентября предусматривают плановые технические работы — в выходные часть улиц временно останется без электроэнергии. Энергетики будут проводить техническое обслуживание сетей. Об этом сообщает сайт Кировоградоблэнерго, где опубликован график плановых отключений.

Какие улицы отключат 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, с 08:00 до 17:00 без света останутся более десятка улиц города. Среди них — Николая Михновского, Береговая, Водопроводная, Антонова, Максима Зализняка, Затишная и Василия Симоненко.

Где и в какие часы обесточат 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, с 08:00 до 17:00 отключение повторится на тех же улицах. Дополнительно с 09:00 до 13:00 обесточат улицы Олега Паршутина и Инженеров, переулки Верхневеселый и Веселый, а с 12:00 до 17:00 — переулок Средний и улицу Вознесенскую.

В перечень на 20 сентября также включены Железнодорожная 2-я, Светловодская, Волынская, Короля Даниила, Дорогого Семёна, Гурбенская, Садовая и Бобринецкий шлях. Причина всех отключений одна — плановое техническое обслуживание сетей.

Как подготовиться к отключению света

Жителям указанных улиц советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. По графику электроснабжение планируют восстановить в 17:00, однако точное время может немного сместиться в зависимости от хода работ.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Кропивницком 18 и 19 сентября.

Ранее Politeka сообщала, 17 и 18 сентября вводят графики отключения света в Кировоградской области.