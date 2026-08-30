Графики отключения света в Черкасской области продолжают обновлять — теперь энергетики опубликовали перечень плановых обесточиваний на начало сентября. Без электроэнергии в дневные часы останутся сразу несколько населённых пунктов Балаклеевской общины.

Работы на линиях электропередач будет выполнять Смелянский филиал облэнерго. Свет будут отключать с 07:00 до 18:00 — то есть по 11 часов подряд в течение дня.

Какие населённые пункты останутся без света

31 августа плановые обесточивания запланированы для потребителей, подключённых к подстанциям в Балаклее, Бузукове и Ташлыке. Речь идёт о линиях «Птахокомбинат», «Головятино» и «Куцовка».

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 31 августа по 6 сентября предусматривают обесточивания и 1 сентября. В этот день без электроэнергии останутся населённые пункты, запитанные от подстанций в Староселье и Николаевке, а также линия «Сунки». По данным общины, отключения будут выполняться в рамках плановых ремонтных и монтажных работ на оборудовании.

Как узнать, отключат ли свет в вашем доме

Полный перечень адресов и линий опубликован на официальном сайте Балаклеевской территориальной общины. Проверить, попадает ли конкретный адрес под плановое обесточивание, можно по названию трансформаторной подстанции или линии, указанной в платёжке за электроэнергию.

Энергетики напоминают, что время восстановления может корректироваться в зависимости от погодных условий и состояния сетей, поэтому стоит планировать день с учётом возможных задержек.

Ранее Politeka сообщала, дома погрузятся в темноту: появились графики отключения света в Черкасской области на неделю с 24 по 30 августа.