Дефицит продуктов в Николаевской области может возникнуть из-за временного закрытия сразу двух крупных торговых центров в Николаеве. City Center и «Южный Буг» прекратили работу на фоне сложной ситуации с безопасностью после российских атак на торговые объекты.

Цены на продукты в Николаевской области ранее падали, а теперь горожане столкнулись с новым вызовом — из-за сложной ситуации с безопасностью в Николаеве прекратили работу сразу два крупных торговых центра.

Как информирует Украинский совет торговых центров, в городе временно остановили работу ТРЦ City Center и «Южный Буг».

Что известно о закрытии City Center

С 10 сентября ТРЦ City Center временно закрыт. Администрация объяснила это техническими причинами и пообещала сообщить о дате открытия дополнительно. В то же время украинский бренд одежды VOVK в соцсетях уточнил, что торговый центр не будет работать как минимум до конца сентября — из-за обстрелов и в целом тяжелой ситуации в регионе. Команда бренда уже ищет новую локацию для открытия студии.

Что происходит в «Южном Буге»

Аналогичная ситуация сложилась и в ТЦ «Южный Буг». На входе появилась табличка о том, что центр не работает. По данным местных СМИ, входы во все ключевые арендаторы — супермаркет «Сильпо», магазины «Фокстрот», Jysk и Sinsay — перекрыты оградительной лентой.

Атаки РФ на торговые объекты Николаева

Закрытие торговых центров произошло на фоне недавних российских атак. Вечером 8 сентября дрон повредил гипермаркет «Метро» на проспекте Героев Украины, 9д: в здании выбило окна, пострадала крыша. Пострадавших среди работников и посетителей нет. Ранее, 4 сентября, ударными беспилотниками атаковали «Эпицентр» — пострадали мужчина и 17-летняя девушка.

Официально администрация City Center не сообщала, связано ли временное закрытие ТРЦ с российскими атаками, и называет причиной технические причины. Однако дефицит продуктов в Николаевской области может обостриться: из-за перекрытых входов в супермаркет «Сильпо» в «Южном Буге» часть горожан потеряла привычное место для покупки продуктов.

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