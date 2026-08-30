Графіки відключення світла у Черкаській області продовжують оновлювати — тепер енергетики оприлюднили перелік планових знеструмлень на початок вересня. Без електроенергії в денні години залишаться одразу кілька населених пунктів Балаклеївської громади.

Роботи на лініях електропередач виконуватиме Смілянська філія обленерго. Світло вимикатимуть з 07:00 до 18:00 — тобто по 11 годин поспіль протягом дня.

Які населені пункти залишаться без світла

31 серпня планові знеструмлення заплановані для споживачів, під'єднаних до підстанцій у Балаклеї, Бузукові та Ташлику. Йдеться про лінії «Птахокомбінат», «Головятино» та «Куцівка».

Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня передбачають знеструмлення і 1 вересня. Цього дня без електроенергії залишаться населені пункти, заживлені від підстанцій у Старосіллі та Миколаївці, а також лінія «Сунки». За даними громади, відключення виконуватимуться в межах планових ремонтних і монтажних робіт на обладнанні.

Як дізнатися, чи відключать світло у вашому будинку

Повний перелік адрес та ліній опубліковано на офіційному сайті Балаклеївської територіальної громади. Перевірити, чи потрапляє конкретна адреса під планове знеструмлення, можна за назвою трансформаторної підстанції або лінії, вказаної у платіжці за електроенергію.

Енергетики нагадують, що час відновлення може коригуватися залежно від погодних умов і стану мереж, тому варто планувати день з урахуванням можливих затримок.

Раніше Politeka повідомляла, будинки поринуть у темряву: з'явилися графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 24 по 30 серпня.