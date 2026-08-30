Графіки відключення світла у Черкаській області продовжують оновлювати — тепер енергетики оприлюднили перелік планових знеструмлень на початок вересня. Без електроенергії в денні години залишаться одразу кілька населених пунктів Балаклеївської громади.
Роботи на лініях електропередач виконуватиме Смілянська філія обленерго. Світло вимикатимуть з 07:00 до 18:00 — тобто по 11 годин поспіль протягом дня.
Які населені пункти залишаться без світла
31 серпня планові знеструмлення заплановані для споживачів, під'єднаних до підстанцій у Балаклеї, Бузукові та Ташлику. Йдеться про лінії «Птахокомбінат», «Головятино» та «Куцівка».
Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня передбачають знеструмлення і 1 вересня. Цього дня без електроенергії залишаться населені пункти, заживлені від підстанцій у Старосіллі та Миколаївці, а також лінія «Сунки». За даними громади, відключення виконуватимуться в межах планових ремонтних і монтажних робіт на обладнанні.
Як дізнатися, чи відключать світло у вашому будинку
Повний перелік адрес та ліній опубліковано на офіційному сайті Балаклеївської територіальної громади. Перевірити, чи потрапляє конкретна адреса під планове знеструмлення, можна за назвою трансформаторної підстанції або лінії, вказаної у платіжці за електроенергію.
Енергетики нагадують, що час відновлення може коригуватися залежно від погодних умов і стану мереж, тому варто планувати день з урахуванням можливих затримок.
Раніше Politeka повідомляла, будинки поринуть у темряву: з'явилися графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 24 по 30 серпня.