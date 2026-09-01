Единовременная государственная выплата в размере 5 000 гривен предусмотрена для семей, чьи дети впервые идут в школу. Заявку можно подать через «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда.

Денежная помощь школьникам в Житомирской области — по программе «Пакунок школяра» семьи первоклассников могут получить единовременно 5 000 гривен на подготовку ребенка к учебе.

Об условиях и размерах выплаты, а также о том, как ее оформить, рассказала глава Регионального молодежного конгресса Житомирщины Ольга Игнатюк во время брифинга в медиацентре. Детали обнародовала Житомирская областная государственная администрация.

«Пакунок школяра» — это единовременная государственная денежная помощь. Ее размер составляет 5 000 гривен на ребенка. Средства предназначены для покупки всего необходимого для учебы: канцтоваров, книг, одежды, обуви и других школьных товаров.

Оформить выплату может один из родителей или законный представитель ребенка. Сделать это можно двумя способами: онлайн — через приложение «Дія» или лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на выплату

Помощь предусмотрена для детей, которые в этом учебном году впервые идут в школу, то есть для первоклассников. Заявку подает один из родителей или законный представитель ребенка.

Как оформить «Пакунок школяра»

Самый быстрый способ — подать заявку через приложение «Дія»: найти соответствующую услугу, заполнить форму и указать реквизиты счета, на который будут зачислены деньги. Второй вариант — обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка.

Программа действует по всей Украине. Например, на Ровенщине в рамках «Пакунка школяра» более 6 тысяч семей уже получили по 5 000 гривен, сообщает издание ОГО. Потратить деньги можно на любые вещи, необходимые школьнику.

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