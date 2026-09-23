Графики отключения света в Одесской области на 24 сентября снова актуальны: из-за плановых профилактических работ в электрических сетях часть потребителей временно обесточат. Работы будет проводить ДТЭК, а цель — повысить надёжность электроснабжения и предотвратить аварии.

Как сообщает сайт Черноморского горсовета, «ДТЭК Одесские электросети» будет выполнять работы в пределах Черноморской городской территориальной общины. В связи с этим электроэнергия будет отключена в течение 24 сентября 2026 года.

Энергетики подчёркивают: такие отключения являются плановыми, а не аварийными. Их проводят, чтобы вовремя обновить оборудование и устранить потенциально опасные места в сетях до начала отопительного сезона, когда нагрузка на электросети существенно возрастает.

Что нужно знать жителям общины

Жителям Черноморской общины рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию света: зарядить телефоны и павербанки, позаботиться о запасе питьевой воды и свечей. Точные адреса и часы отключений для каждой улицы активизируются отдельно — проверить свой адрес можно в официальном графике отключений ДТЭК.

Как узнать, касается ли отключение вашего адреса

Актуальный перечень адресов и временные промежутки отключения публикуются на официальном сайте черноморского горсовета и в разделе сообщений о плановых работах ДТЭК Одесские электросети. Если вашей улицы нет в перечне, свет у вас не будут отключать по этому графику.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Одесской области: в ДТЭК сообщили, сколько семей осталось без электроэнергии.