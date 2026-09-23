Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 24 по 30 сентября обещает неустойчивую погоду с дождями сразу четыре дня. Максимум воздуха прогреется до +22°, а минимум днем будет держаться на отметке +18°.

предыдущий прогноз погоды на Одесщине уже предупреждал о неустойчивой погоде, и новая неделя с 24 по 30 сентября в Одесской области подтверждает эту тенденцию — синоптики ожидают частую смену облачности и дожди сразу четыре дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем в течение недели будет колебаться от +18° до +22°, а ночью — от +12° до +17°.

В четверг, 24 сентября, воздух днем прогреется лишь до +18°, а ночью опустится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 25 сентября, температура днем поднимется до +19°, ночью — до +15°. Облачность ожидается переменная, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 26 сентября, столбики термометров днем покажут +20°, а ночью — +17°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, днем воздух прогреется до +21°, а ночью охладится до +14°. Облачность останется переменной с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, ожидается самый теплый день недели — днем до +22°, ночью температура удержится на отметке +14°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 29 сентября, температура днем опустится до +19°, ночью — до +16°. Облачность малооблачная, но синоптики предупреждают о возможных осадках.

В среду, 30 сентября, завершает неделю более прохладная погода — днем +18°, ночью +15°. Небо облачное с прояснениями, и снова возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, когда воздух прогреется до +22°, а самыми прохладными будут четверг, 24 сентября, и среда, 30 сентября, с дневной температурой +18°. Перепад максимальных значений за неделю составляет 4°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 24 сентября, пятницу, 25 сентября, вторник, 29 сентября, и среду, 30 сентября.

Поскольку дожди ожидаются четыре дня в течение недели, одесситам стоит заранее позаботиться о зонте и непромокаемой одежде, а водителям — быть особенно внимательными на дороге из-за возможной мокрой поверхности.

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