Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 23 по 29 сентября обещает умеренные колебания температуры: максимум днем поднимется до +22°, а минимум опустится до +18°, при этом осадки возможны трижды — в пятницу, субботу и вторник.

Погода в Одесской области продолжает меняться — после короткого потепления в конце прошлой недели в регионе снова ожидается облачность с прояснениями и трижды за неделю возможны осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +18° до +22°.

В среду, 23 сентября, днем воздух прогреется до +19°, ночью столбики термометров опустятся до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 24 сентября, днем температура удержится на отметке +19°, а ночью похолодает до +11°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В пятницу, 25 сентября, максимум дня немного снизится — до +18°, ночью будет теплее, чем в предыдущие ночи, — +16°. Небо облачное с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 26 сентября, днем воздух прогреется до +19°, ночью температура опустится лишь до +18° — самая теплая ночь недели. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохраняются.

В воскресенье, 27 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +22° — это самый теплый день недели. Ночью прохладнее — +14°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, днем также ожидается +22°, ночью — +16°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 29 сентября, дневная температура останется на уровне +22°, ночью — +16°. Небо малооблачное, однако синоптики снова допускают осадки.

Таким образом, самым теплым в Одесской области будет воскресенье, 27 сентября, — до +22°, а самым прохладным днем — пятница, 25 сентября, когда максимум составит лишь +18°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки возможны в пятницу, субботу и вторник.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее на дороге — проезжая часть может быть мокрой. А поскольку ночные температуры в начале недели опускаются до +11...+13°, утром и вечером лучше одеваться теплее — особенно это касается пожилых людей и детей.

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