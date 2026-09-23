Графики отключения света в Черкассах 24 сентября предусматривают плановые обесточивания на ряде улиц: большинство адресов останутся без электроэнергии с 09:00 до 16:00, а на Смелянском шоссе — до 17:00.

Графики отключения света в Черкасской области на 24 сентября снова обновились — часть города останется без электроэнергии из-за плановых работ на сетях.

24 сентября в Черкассах продолжатся плановые отключения электроэнергии, которые охватят как центральные улицы, так и отдельные дома на окраинах. Большинство обесточиваний запланировано в промежутке с 09:00 до 16:00.

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго, графики опубликованы на официальном портале Черкассыоблэнерго.

Какие адреса обесточат 24 сентября

Самое длительное отключение — с 10:00 до 17:00 — ожидает Смелянское шоссе, 8 км. Остальные адреса будут без света с 09:00 до 16:00, причем по отдельным из них отключения зафиксированы несколькими записями в графике.

В частности, на бульваре Т. Шевченко без электроэнергии останутся дома № 145 и № 135, а также четные номера 2–18. По улице Крещатик обесточат дом № 130, по улице Праведницы Шулежко — № 39.

На улице М. Грушевского отключения коснутся домов № 70 и № 74, а также четных номеров 216–232. По переулку 2-й Одесский без света будут дома 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, по переулку 1-й Одесский — 3, 5, 7, а по улице Одесской — 4, 6, 14, 26, 26а.

Масштабное обесточивание охватит улицу Гоголя (дома 1–15), переулок М. Слабошпицкого (1–43), улицу Курортную (3, 5, 7), улицу С. Бандери (32–57 и дома 50, 50/1, 50/1а, 50/7) и улицу Героев Чернобыля (дом 46).

Что делать, если ваш адрес в графике

В Черкассыоблэнерго советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться об альтернативных источниках света. Проверить актуальный график по своему адресу можно на официальном портале компании, где информация обновляется ежедневно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 22 и 23 сентября: названы улицы, где не будет электроэнергии.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черкасской области на неделю с 21 по 27 сентября: опубликованы адреса.