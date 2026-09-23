Коммунальные неудобства в Винницкой области вновь затронут жителей города — в среду, 24 сентября, часть винничан и жителей села Шкуринцы останутся без воды почти на весь день. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Винницаоблводоканал».

Причиной отключения стал ремонт водопровода диаметром 200 мм. Специалисты предприятия будут работать на сети более 14 часов — водоснабжение планируют прекратить в 09:00 утра и восстановить лишь в 23:30 поздним вечером.

Какие именно районы останутся без воды

Под отключение попадут два микрорайона Винницы — «Академический» и «Над Бугом», а также село Шкуринцы, расположенное рядом. Именно они питаются от водопровода, который будут ремонтировать коммунальщики.

«Будем ремонтировать водопровод диаметром 200 мм, поэтому делаем запасы воды», — цитирует сообщение предприятия ВИТА ТБ. Жителям этих районов в водоканале советуют заранее набрать запас воды на весь период ремонтных работ.

Что делать жителям

Чтобы не остаться без питьевой воды на полтора десятка часов, коммунальщики рекомендуют: запастись водой для питья и приготовления пищи из расчета на весь день, а также набрать запас для бытовых нужд — уборки и гигиены. Удобнее всего сделать это накануне вечером 23 сентября или утром 24 сентября до 09:00.

После завершения ремонта возможно кратковременное помутнение воды — ее стоит слить в течение нескольких минут до полного осветления. Об изменениях в графике предприятие будет сообщать дополнительно.

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