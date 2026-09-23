В Волынской области два дня будут прекращать электроснабжение — без света останутся отдельные улицы.

Отключения коммунальных услуг в Луцке на этой неделе продолжаются — теперь без электроэнергии два дня подряд останутся жители нескольких сел Боратинской громады вблизи областного центра.

О графике отключений жителей предупредили в телеграм-канале Боратинской громады. Как сообщает издание Конкурент, отключения связаны с плановыми работами, а организует их ЧАО «Волыньоблэнерго».

Когда и где будут отключать свет 23 сентября

В среду, 23 сентября, с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся потребители в селе Боратин. Отключать свет будут по четырем адресам:

ул. Знатная;

ул. Зеленая;

ул. Победы;

ул. Стырова.

Какие улицы обесточат 24 сентября

В четверг, 24 сентября, с 08:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят по более длинному перечню адресов. В самом Боратине свет отключат на пяти улицах:

ул. Педагогическая;

ул. Яблоневая;

ул. Черновола;

ул. Новоселов;

ул. Благодатная.

Кроме того, обесточат отдельные улицы двух соседних сел: в Голышеве — на улице Садовой, а в Лаврове — на улице Луцкой.

Что стоит сделать жителям

На время отключения энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Бытовую технику желательно выключить из сети, чтобы избежать повреждений в момент возобновления снабжения.

В «Волыньоблэнерго» извинились перед жителями за временные неудобства и отметили, что отключения являются плановыми и продлятся только в указанные часы.