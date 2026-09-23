Денежная помощь в Харьковской области для переселенцев: благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил предварительную регистрацию на многоцелевую денежную выплату. Размер поддержки — 12 300 гривен на одного человека.

Выплаты в Харьковской области продолжаются — благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил предварительную регистрацию на многоцелевую денежную помощь, сообщает «На пенсии». Финансовая поддержка составляет 12 300 гривен на одного человека.

Кто имеет право на выплату

Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена не для всех переселенцев, а только для эвакуированных из определенных громад Харьковщины и Запорожья. Денежную программу разработали для поддержки гражданских лиц, покинувших свои дома из-за высокого уровня опасности.

В первую очередь средства направят тем, кто выехал из опасных зон в течение последних 30 дней. В приоритете также ВПЛ, эвакуировавшиеся в течение 2026 года и имеющие дополнительные факторы уязвимости: семьи с несовершеннолетними детьми, люди почтенного возраста, лица с инвалидностью, одинокие граждане, ухаживающие за другими.

Отдельно поддержку окажут домохозяйствам, полностью потерявшим источники дохода, и семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах и нуждающимся в вещах первой необходимости. Откажут тем, кто уже получал аналогичную многоцелевую помощь от БФ «ССС» или других благотворительных организаций в течение последних трех месяцев.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В документе подробно указывают персональные данные, информацию о составе семьи и подтверждают статус ВПЛ из определенных регионов. После заполнения формы в течение 2–3 недель с заявителем свяжутся. Регистрация не гарантирует выплату — деньги предоставляют после проверки анкеты.

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