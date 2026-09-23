В Полтаве 23 сентября из-за аварии на водопроводе временно прекратили водоснабжение на шести улицах. «Полтававодоканал» назвал адреса и посоветовал жителям сделать запас воды.

Отключение воды в Полтаве на этот раз вызвала авария на водопроводных сетях. Утром 23 сентября без водоснабжения временно остались жители домов на шести улицах областного центра.

Об аварийном отключении сообщили на коммунальном предприятии «Полтававодоканал». По информации предприятия, аварийная бригада уже работает над устранением повреждения, а водоснабжение обещают восстановить после завершения ремонтных работ.

Какие улицы остались без воды

По состоянию на утро 23 сентября без водоснабжения находятся жители домов по таким адресам:

проспект Горбановский, 6, 8;

улица Грушевского, 18, 20, 22/69;

улица Героев АТО, 63, 65, 65А;

улица Освитянская, 6;

улица И. Дорошенко, 2, 4, 6, 12;

улица О. Оксанченко, 29, 33, 33А, 35.

Как сообщает издание ЗМИСТ, точное время восстановления водоснабжения коммунальщики пока не называют — все будет зависеть от сложности аварийных работ на поврежденном участке сети.

Как правильно сделать запас воды

На время отключения жителям советуют заранее запастись питьевой бутилированной водой, которую можно долго хранить и использовать как для питья, так и для приготовления пищи. Ориентировочная норма — 2,5–3 литра питьевой воды и 2–4 литра технической на одного человека в сутки.

Для хранения стоит выбирать емкости из пищевого пластика или другого безопасного материала и держать их подальше от света. При сомнениях относительно качества питьевой воды ее следует прокипятить или использовать для бытовых нужд.

Хранить питьевую воду рекомендуют в закрытых емкостях, обязательно пометив их бирками назначения: питьевая вода, вода для технических нужд, вода для хозяйственных нужд.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Полтавской области 21 и 22 сентября.

Также Politeka сообщала, без электричества на многие часы: в Полтавской области 18 и 19 сентября вводят графики отключения света.

Как сообщала Politeka, отключение воды в Полтаве 16 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.