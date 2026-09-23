Денежная помощь в Одесской области для открытия или развития собственного дела: благотворительный фонд «Деполь Украина» начал регистрацию заявок на целевую финансовую помощь в рамках программы «Стабильный доход — стабильное жильё».

Денежная помощь в Одесской области на развитие собственного дела теперь доступна уязвимым категориям жителей. Благотворительный фонд «Деполь Украина» объявил о старте регистрации заявок на целевую финансовую помощь в рамках программы «Стабильный доход — стабильное жильё».

Максимальный размер помощи составляет 78 000 гривен. Средства направлены на поддержку самозанятости и малого бизнеса в Одесской области — они должны помочь людям восстановить средства к существованию через открытие или развитие собственного дела.

На что можно потратить деньги

Программа покрывает приобретение производственного и рабочего оборудования, техники или инструментов, а также оплату наладки и подключения оборудования. Ещё до 20% бюджета разрешено направить на закупку расходных материалов.

В то же время деньги не покрывают строительство, аренду помещений, коммунальные услуги, рекламу, заработные платы, налоги, топливо и погашение долгов.

Кто может подать заявку

Участниками программы могут стать жители Одесской области, имеющие действующий или запланированный бизнес. Обязательное условие — регистрация как физического лица-предпринимателя (ФОП).

Приоритет отдаётся внутренне перемещённым лицам. Также на помощь могут претендовать родители-одиночки, многодетные семьи, лица с инвалидностью или опекуны и люди в возрасте от 60 лет.

Как подать заявку

Заявка подаётся через онлайн-форму по ссылке: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн регистрации — 30 сентября 2026 года. Дополнительные вопросы можно задать по номеру 095 245 25 67.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Одесской области: кто и как может получить продуктовые наборы.

Также Politeka сообщала, помощь ветеранам в Одесской области: какие программы поддержки доступны.