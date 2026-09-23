Благотворительный фонд «Сапорт Херсон» выдает наборы базового жизнеобеспечения жителям сел Чернобаевка и Крутой Яр. Помощь могут получить домохозяйства, где есть маломобильные лица или люди с инвалидностью.

Помощь для жителей Херсонской области продолжает поступать — на этот раз благотворительная организация «БФ "Сапорт Херсон"» объявила о выдаче наборов базового жизнеобеспечения для уязвимых домохозяйств в селах Чернобаевка и Крутой Яр.

Выдача проходит в рамках гуманитарного проекта «Обеспечение основных потребностей в гигиене и базовой безопасности уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах». Его реализует фонд Support Kherson вместе с партнерами.

Кто может получить помощь

На наборы могут рассчитывать домохозяйства, членами которых являются маломобильные лица и/или люди с инвалидностью. То есть речь идет о семьях, где есть человек, которому трудно самостоятельно передвигаться, или лицо с официально установленной инвалидностью.

Что входит в набор

В состав набора базового жизнеобеспечения входят три позиции: порошковый огнетушитель ВП-5 — 1 штука, защитная противоосколочная пленка для стекла — 3 квадратных метра и портативный LED-фонарик — 1 штука. Такие вещи должны помочь семьям повысить базовую безопасность в прифронтовых условиях.

Как получить набор

Помощь доставляют адресно — непосредственно к домохозяйствам ее привозят волонтеры фонда Support Kherson. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Как зарегистрироваться

По вопросам уточнения информации и регистрации следует звонить по номеру +38 (067) 702 91 92. Линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

После обращения волонтеры проводят телефонную верификацию, проверяют соответствие критериям и не получала ли семья аналогичную помощь ранее. Только после этого принимают окончательное решение о включении в список получателей.

В объявлении подчеркивают: подача обращения не гарантирует автоматического включения в список. Окончательное решение принимается после проверки критериев уязвимости, актуальности данных и отсутствия дублирования помощи.