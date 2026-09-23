В четверг, 24 сентября, в Хмельницком проведут плановую профилактику водопроводных сетей с промывкой и дезинфекцией. Работы продлятся с 08:30 до 17:00.

Коммунальные работы в Хмельницкой области на этой неделе продолжаются — в четверг, 24 сентября, городской водоканал будет проводить плановую профилактику водопроводных сетей. Работы по промывке и дезинфекции системы запланированы на промежуток с 08:30 до 17:00.

В «Хмельницкводоканале» объясняют, что такая процедура является стандартной и обязательной и проводится дважды в год. Во время работ в сетях будут использовать гипохлорит натрия, а качество воды будут контролировать в течение всего дня.

Как будет проходить дезинфекция

Для обеззараживания воды коммунальное предприятие использует гипохлорит натрия. В водоканале отмечают, что этот реагент изготавливают из обычной поваренной соли, поэтому он безопасен для бытового использования в пределах установленных норм.

В течение профилактических работ специалисты лаборатории предприятия постоянно будут контролировать уровень остаточного хлора в водопроводных сетях по городу. Это позволит следить за параметрами воды как во время промывки, так и после ее завершения.

Жителей также предупреждают о возможном необычном виде воды на улицах. Если 24 сентября на дорогах или возле сетей появятся потоки, это не обязательно будет означать аварию: сброс воды является частью управляемого технологического процесса. Сначала через систему пропускают воду для заполнения сетей гипохлоритом, после чего воду с реагентом спускают, чтобы промыть трубопроводы.

Почему вода может стать мутной

Во время промывки с внутренних поверхностей труб вымываются накопленные отложения, в частности ржавчина. Работники водоканала будут стараться максимально отводить такую воду через пожарные гидранты и задвижки, однако часть загрязнений может попасть во внутридомовые сети.

Поэтому на предприятии советуют после 16:00 24 сентября открыть водопроводный кран на несколько минут и пропустить воду, чтобы промыть внутренние сети дома после завершения основного этапа работ. Если вода сначала будет иметь необычный цвет или запах, ее рекомендуют спускать до полной нормализации.

Водоканал советует временно снять фильтры

Отдельно жителей просят позаботиться о бытовых системах фильтрации воды. В «Хмельницкводоканале» предупреждают, что вода с повышенным содержанием гипохлорита натрия может негативно повлиять на мембраны фильтров, а картриджи могут впитать специфический запах. Поэтому на время профилактических работ предприятие настаивает на временном снятии домашних фильтров, а установить их обратно можно будет после завершения промывки и стабилизации показателей воды.

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