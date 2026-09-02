Как очистить кастрюли и сковородки от пригоревшего — не проблема, если под рукой есть сода, уксус или обычная таблетка для посудомоечной машины. Специалисты издания Better Homes & Gardens (BHG) советуют начинать с самого простого способа, прежде чем браться за жесткие губки или абразивные средства. Кстати, мы уже рассказывали, как очистить кран от налета простыми домашними средствами.

Сода и вода: способ для любой посуды

Самый универсальный метод — кипячение с пищевой содой. В кастрюлю или сковороду наливают воду так, чтобы она покрыла пригоревший участок, добавляют несколько столовых ложек соды и доводят до кипения. После этого огонь уменьшают, дают жидкости покипеть 5–10 минут, снимают с плиты и дают остыть. Размягченный нагар легко отходит от дна.

Для сковородок из нержавеющей стали работает тот же принцип: воду с содой кипятят, а затем остатки аккуратно снимают мягкой губкой. Главное — не применять металлические скребки, они царапают поверхность.

Сода и уксус: когда нужно снять толстый слой

Если нагар сильный, на влажное дно насыпают пищевую соду, а сверху наливают немного белого уксуса. Смесь начинает шипеть и пузыриться — это реакция, которая разрыхляет пригоревший слой. Через 15–20 минут посуду моют в теплой воде с обычным средством для мытья посуды. Способ подходит для кастрюль и противней, но не для алюминия — уксус может потемнить металл.

Таблетка для посудомойки

Еще один рабочий вариант — таблетка для посудомоечной машины. В пригоревшую посуду наливают горячую воду, бросают таблетку и оставляют на несколько часов или на ночь. Активные вещества растворяют нагар, и утром остается лишь пройтись губкой. Метод удобен для кастрюль, в которых пригорела каша или молоко.

Что делать, чтобы не повредить посуду

Перед любым способом дайте посуде полностью остыть, а после очистки тщательно промойте ее теплой водой. Абразивные порошки и жесткие губки используйте только на чугуне; для антипригарного покрытия и эмали они не подходят.

Если с первого раза нагар не сошел полностью, процедуру повторяют. Главное — не нагревать пустую сковороду, когда на ней уже ничего не готовится. Напомним также, как часто нужно перезагружать телефон и зачем это делать.