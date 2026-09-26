Графики отключения света в Черниговской области 27 и 28 сентября опубликовало Черниговоблэнерго — в Чернигове электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00 на десятках улиц.

Графики отключения света в Чернигове 26 и 27 сентября уже опубликованы, а на воскресенье и понедельник обесточивание охватит еще более широкую волну улиц областного центра.

Энергетики запланировали плановые работы и ремонты на сетях, из-за которых часть города останется без электроснабжения. Информацию сообщает Черниговоблэнерго на своем официальном портале.

Графики отключения света в Черниговской области действуют два дня подряд: 27 и 28 сентября без электричества останутся жители десятков улиц в городе Чернигов. В оба дня отключения продлятся с 09:00 до 17:00.

27 сентября без света останутся, в частности, улицы Шевченко, Степана Бандеры, Героев Чернобыля, Леонида Каденюка, Мира, Днепровская и Городнянская — это лишь часть из большого перечня адресов, опубликованного энергетиками. Полный список обесточиваемых улиц можно посмотреть на официальной странице компании.

28 сентября к графику добавятся еще десятки адресов — среди них улицы Победы, Первомайская, Харьковская, Музейная, Одесская, Транспортная, Спортивная и Теробороны. То есть в понедельник круг отключений будет заметно шире, чем в воскресенье.

Причиной отключений являются плановые ремонтные и эксплуатационные работы на оборудовании и линиях электропередач, которые проводят специалисты облэнерго для поддержания надежности сети. Жителям указанных улиц советуют заранее зарядить телефоны и павербанки.

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Как сообщала Politeka, графики отключения света в Черниговской области 23 и 24 сентября.