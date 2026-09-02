Очистити каструлі та сковорідки від пригорілого без шкоди для покриття допоможуть прості домашні способи.

Як очистити каструлі та сковорідки від пригорілого — не проблема, якщо під рукою є сода, оцет або звичайна таблетка для посудомийної машини. Фахівці видання Better Homes & Gardens (BHG) радять починати з найпростішого способу, перш ніж братися за жорсткі губки чи абразивні засоби. До речі, ми вже розповідали, як очистити кран від нальоту простими домашніми засобами.

Сода та вода: спосіб для будь-якого посуду

Найуніверсальніший метод — кип'ятіння з харчовою содою. У каструлю чи сковорідку наливають воду так, щоб вона покрила пригорілу ділянку, додають кілька столових ложок соди і доводять до кипіння. Після цього вогонь зменшують, дають рідині покипіти 5–10 хвилин, знімають з плити й дають охолонути. Розм'яклий нагар легко відходить від дна.

Для сковорідок із нержавіючої сталі працює той самий принцип: воду з содою кип'ятять, а потім залишки обережно знімають м'якою губкою. Головне — не застосовувати металеві скребки, вони дряпають поверхню.

Сода й оцет: коли потрібно зняти товстий шар

Якщо нагар сильний, на вологе дно насипають харчову соду, а зверху наливають трохи білого оцту. Суміш починає шипіти й пузиритися — це реакція, яка розпушує пригорілий шар. Через 15–20 хвилин посуд миють у теплій воді зі звичайним засобом для посуду. Спосіб підходить для каструль і деко, але не для алюмінію — оцет може потемнити метал.

Таблетка для посудомийки

Ще один робочий варіант — таблетка для посудомийної машини. У пригорілий посуд наливають гарячу воду, кидають таблетку і залишають на кілька годин або на ніч. Активні речовини розчиняють нагар, і вранці залишається лише пройтися губкою. Метод зручний для каструль, у яких пригоріла каша чи молоко.

Що робити, щоб не пошкодити посуд

Перед будь-яким способом дайте посуду повністю охолонути, а після очищення ретельно промийте його теплою водою. Абразивні порошки та жорсткі губки використовуйте лише на чавуні; для антипригарного покриття та емалі вони не підходять.

Якщо з першого разу нагар не зійшов повністю, процедуру повторюють. Головне — не нагрівати порожню сковорідку, коли на ній уже нічого не готується. Нагадаємо також, як часто потрібно перезавантажувати телефон і навіщо це робити.