Как правильно заряжать новый смартфон — вопрос, который до сих пор волнует многих: нужно ли полностью разряжать батарею первые несколько раз после покупки. Эксперты объясняют: это правило устарело вместе с никель-кадмиевыми аккумуляторами.

Как добавить удостоверение УБД в смартфон через «Дію» — один из самых частых запросов среди владельцев гаджетов. Но сегодня разберём другой вопрос, который волнует многих: как правильно заряжать новый смартфон, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше.

Правило «полностью разряди, а затем заряжай до 100%» досталось нам от старых телефонов. Как сообщает BGR, оно имело смысл только для никель-кадмиевых (Ni-Cd) батарей: у них был так называемый эффект памяти. Если аккумулятор постоянно разряжали частично — скажем, до 50% — он «запоминал» эту отметку как минимальную и терял реальную ёмкость.

Современные смартфоны работают на литий-ионных аккумуляторах, у которых эффект памяти практически отсутствует. Им всё равно, заряжаете ли вы устройство полностью или частично — ёмкость остаётся стабильной. К тому же такие батареи сохраняют до 80% ёмкости даже через несколько лет, имеют примерно вдвое более высокую плотность энергии, меньший вес и заряжаются быстрее.

Вместо этого важны разумные привычки зарядки. Например, iPhone имеют встроенную функцию «Оптимизированная зарядка»: телефон изучает ваш график, ночью останавливает зарядку на 80%, а к пробуждению доводит до 100%. Это защищает аккумулятор от длительного пребывания на максимальном заряде, которое сокращает срок службы.

Несколько простых советов: отключайте телефон от розетки, когда он полностью заряжен; пользуйтесь только поддерживаемыми зарядными устройствами; избегайте зарядки на сильном морозе или в жару. Новые литий-ионные батареи калибруются ещё на заводе, поэтому готовы к работе сразу после покупки — никаких «первых циклов» делать не нужно.