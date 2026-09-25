«Кировоградоблэнерго» обнародовало графики отключения света в Кропивницком 26 и 27 сентября — плановые работы продлятся с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Кировоградской области на эти выходные снова обновились — энергетики предупредили жителей Кропивницкого о плановых отключениях, которые продлятся по 9 часов в сутки.

На этот раз без электроэнергии временно останутся жители нескольких десятков улиц и переулков областного центра. Работы запланированы на два дня подряд — субботу и воскресенье.

О графиках отключения света в Кропивницком 26 и 27 сентября сообщает «Кировоградоблэнерго». Причина — плановое техническое обслуживание оборудования.

Когда будут отключать свет

Отключения будут происходить в оба дня по одинаковому графику — с 08:00 до 17:00. То есть по девять часов без электроснабжения 26 сентября и столько же — 27 сентября 2026 года.

Какие улицы затронут отключения

Среди адресов, попавших в перечень, — переулок Гурбенский, переулки Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, переулок Луневский, а также улица Садовая (дома 90К–143), улица Панаса Михалевича и улица Вадима Высочина.

Также без света останутся части улиц Варшавской, Севастопольской, Павла Сницара, Героев-земляков, а также Бобринецкий шлях, улицы Новослободская, Бердянская, Семёна Тютюшкина, Валентина Глушко и Кароля Шимановского.

В перечень также вошли улицы Михаила Янгеля, Канижская, Левка Мациевича, Николая Михновского, Ярославская, Гурбенская, Светланы Барабаш и Дорогого Семёна. Полный список адресов можно посмотреть на официальном сайте компании.

Что делать жителям

Жителям указанных улиц советуют заранее зарядить телефоны и портативные аккумуляторы, а также подготовить запас воды. Точную информацию по каждому конкретному адресу следует уточнять по графику «Кировоградоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 24 и 25 сентября: какие улицы останутся без электроэнергии.